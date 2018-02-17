الزراعة ضبط 4.4 طن لحوم وأسماك فاسدة في 8 محافظات

الصاوي أحمد: كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، عن اجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ حوالي 4 طن و 470 كجم بالمحافظات المختلفة. وأوضح…

الصاوي أحمد:

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، عن اجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ حوالي 4 طن و 470 كجم بالمحافظات المختلفة.

وأوضح التقرير أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارة التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأشار التقرير إلى أن الكميات المضبوطة والتي تتمثل في دواجن ولحوم وكبدة مجمدة ولحوم مفرومة، وأسماك مجمدة وقشريات ومصنعات لحوم، تم ضبطها بمحلات وثلاجات مختلفة في محافظات: الدقهلية، القاهرة، المنيا، قنا، البحيرة، دمياط، الغربية، والقليوبية، لافتاً الى ان تم تحرير حوالي 18 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على كافة الكميات المضبوطة واحالتها الى جهات التحقيق المعنية لتباشر أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ومن جهته أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى ان تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.​