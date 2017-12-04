الزراعة: ضبط 28 ألف عبوة مبيدات مخالفة خلال أكتوبر الماضي

الصاوي أحمد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال أكتوبر الماضي، والذي بلغ حوالي 28 ألف و816 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 62 طن و703 كجم.

وأوضح التقرير أنه تم خلال هذا الشهر المرور على 1023 محل يعمل في الاتجار بالمبيدات، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، حيث كشفت الحملات عن وجود 231 محلا غير مرخص، وتم تحرير حوالي 75 محضرا خلال هذا الشهر، بكافة المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.

ومن جهته شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.

وأكد وزير الزراعة على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلاً عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.