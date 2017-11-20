الزراعة: ضبط 253 ألف عبوة مبيدات مخالفة خلال 10 شهور

البنا: يشدد على تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي، وبلغ حوالي 253 ألفا و533…

البنا: يشدد على تكثيف عمليات الرقابة والمتابعة





الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي، وبلغ حوالي 253 ألفا و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طنا.

وأوضح التقرير أنه تم خلال تلك الفترة المرور على 12 ألفا و309 محال للاتجار في المبيدات بكل محافظات الجمهورية، منها حوالي 3242 محلا غير مرخص، وتم تحرير 834 محضرا بتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جهته، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.

وأكد وزير الزراعة عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلاً عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال البنا إن الحملات المكثفة التي يتم شنها على أسواق ومحلات بيع المبيدات نجحت في خفض معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي تم بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين.