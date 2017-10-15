الزراعة: ضبط 244 ألف عبوة مبيدات مغشوشة منذ بداية العام

الصاوي أحمدقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم ضبط 244 ألف و783 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة، بكمية قدرها 121 طنا و400 كيلو جرامات من مستحضرات المبيدات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.جاء ذلك ضمن تقرير عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة من

الصاوي أحمد

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم ضبط 244 ألف و783 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة، بكمية قدرها 121 طنا و400 كيلو جرامات من مستحضرات المبيدات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك ضمن تقرير عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 15 أكتوبر 2017 .

وتضمن التقرير قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالمرور على 11 ألفًا و575 محلًا لبيع وتداول المبيدات بمختلف المحافظات، وعرض نتائج الحملات في تقرير رسمي لمواصلة ضبط أسواق بيع وتداول المبيدات وفقا للقرارات والقوانين المنظمة لتداولها في مصر.

وأسفرت جهود الرقابة على المبيدات عن أن إجمالي عدد المحال الحاصلة على رخصة بيع وتداول مبيدات بلغ 7 آلاف و945 محالا، من إجمالي 11 ألفا و575 محل لبيع وتداول المبيدات

وقامت الرقابة بالمرور عليها خلال هذه الفترة، بينما يبلغ عدد محال بيع المبيدات بدون ترخيص 3024 محلا، بالإضافة إلى قيام 602 محلًا بإجراءات الترخيص.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات، إنه الأجهزة الرقابية بوزارة الزراعة تواصل حملاتها للكشف عن المبيدات المغشوشة والمهربة، وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق بهدف السيطرة على تداول المبيدات وفقا للمعاير التي حددتها الدولة وبما يحافظ على صحة المواطنين والبيئة، موضحًا إن إجمالي عدد المحال، التي تم المرور عليها الشهر الماضي بلغ 616 محلا، بالإضافة إلى المرور على 734 محلًا الشهر الحالي.

وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات صحفية اليوم أن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، ضبطت 2543عبوة مختلفة السعات والأحجام فقط خلال شهر سبتمبر الماضي، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القرارات الوزارية وقانون الزراعية بما يضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، بالإضافة إلى شن حملات على مختلف مصانع المبيدات للتأكد من تطبيقها للاشتراطات المتعلقة بالإنتاج ومواصفات الجودة.

وأوضح أن منظومة تداول المبيدات تعتمد على التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر تداول المبيدات المغشوشة وسوء الاستخدام خاصة جمعية حماية المحاصيل «كروب لايف».