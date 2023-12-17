الزراعة: ضبط 2000 طن من البصل خلال الحملات التفتيشية الموسعة

قدرت مصادر مطلعة أن الحملات خلال الساعات الماضية ضبطت ما يزيد عن 2000 طن من البصل المخزن بالمفارش ومناشر البصل أسفل قش الأرز حيث البصل من المحاصيل الزراعية القابلة للتخزين لمدة 6 شهور وذلك في 3 محافظات فقط .

وأضافت المصادر أن هناك عشرات الآلاف من الأطنان لا تزال في حوذة كبار التجار وسيتم إرغام أصحابها علي طرحها في الأسواق مع تطبيق قانون الممارسات الاحتكارية والمخالفات عليهم .

وقالت المصادر إن مصر لديها 240 ألف فدان من البصل ننتج منها ما يزيد عن 3.5 مليون طن النصيب الأكبر منها للسوق المحلية.

وأضافت المصادر أنه يتم زراعة البصل في الفترة من سبتمبر الي مطلع ديسمبر من كل عام والحصاد من ديسمبر إلي مايو من كل عام.

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على جميع مفارش البصل بالجمهورية مع القيام بحصر اعداد المفارش وكميات البصل المشون والتي قام التجار بتخزينها وحجبها عن الأسواق .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة صادر اليوم قيام امس لجان من قيادات الوزارة بالمرور على مفارش البصل في مناطق زراعته وتخزينه وذلك بمحافظات الجيزة والدقهلية والغربية.

ورصدت كميات كثيرة من البصل المشون في هذه المحافظات،

وزير الزراعة تواصل مع جهاز حماية المستهلك للاشتراك مع قيادات الوزارة في حملات التفتيش اليوم على مفارش البصل في محافظة الجيزة حيث أسفرت عن وجود تخزين كميات كثيرة لدى التجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم بشأن تخزين واحتكار السلع الاستيراتيجية وحجبها عن الأسواق بهدف المغالاة في اسعارها.

وتم التنبيه على التجار بطرح هذه الكميات من البصل فى الأسواق

هذا وسوف تتواصل هذه الحملات التفتيشية فى جميع المحافظات بمشاركة كافة الأجهزة المعنية من أجل ضبط الأسواق والاسعار.



شارك في الحملة د ممدوح السباعي مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمهندس اسعد منادى وكيل وزارة الزراعة الزراعة بالجيزة واللواء خالد السيد نائب رئيس جهاز حماية المستهلك.