اقتصاد وأسواق

«الزراعة» : ضبط 1918 كيلوجراما من اللحوم غير الصالحة في الجيزة خلال 6 أيام

كشفت هيئة الخدمات البيطرية عن إجمالي المذبوحات في الجيزة خلال 6 أيام
الصاوي أحمد 2:44 م, الأربعاء, 26 فبراير 20 2:44 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

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أعلنت هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ضبط مايقرب من 1918 كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة او غير صالحة للاستهلاك الادمي للتغيير في صفاتها.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم محمود أن أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين اكتشفوا حالات المخالفات، وأنه تم تحرير 10 محاضر فى نفس الفترة.

أكد تقرير صادر عن الهيئة أن إجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة بلغ 3518 رأسا من الماشية.

فيما بلغ إجمالى مذبوحات الدواجن 221,275 طائرا داخل المجازر المعتمدة خلال الفترة من 9 فبراير إلي 15 فبراير 2020.

وأوضح التقرير أنه يتم حاليا تكثيف الحملات الإشرافية على محال عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك لتشديد الرقابة على أسواق تداول اللحوم وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة.

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بقلم الصاوي أحمد

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