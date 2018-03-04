الزراعة : ضبط 16 طن لحوم و دواجن وأسماك غير صالحة

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط 16 طنا و 496 كجم لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال الأيام الثلاثة الماضية في حملة شملت 11 محافظة.

وأوضح أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأشار إلى أن الكميات المضبوطة، تم ضبطها فى محافظات القاهرة و القليوبية وقنا والدقهلية والبحيرة والبحر الأحمر، والجيزة وكفر الشيخ وبورسعيد والأقصر والمنيا، و تم تحرير 124 محضرا بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

و أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا، تكثيف تلك الحملات بالمحافظات، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك، ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضا بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.​

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