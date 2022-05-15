«الزراعة»: ضبط 150 طن أعلاف و2570 عبوة مجهولة المصدر ببني سويف

قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه وردت معلومات عن وجود عدد 6 مخازن ومحلات للإتجار فى الأعلاف، عدد 5 مصانع لتصنيع الأعلاف ومركزاتها وإضافتها، 3 منافذ بيع إضافات أعلاف، بمحافظة بنى سويف تعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة، فقد تم التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف, ومديرية أمن بنى سويف ومديرية الزراعة ببنى سويف، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.



وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات والتى تجاوزت الـ150 طن أعلاف متنوعة، 2570 عبوة إضافات أعلاف متنوعة، وقد تم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للعبث بمقدرات الشعب والتلاعب بثرواتنا الحيوانية والداجنة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة علي صناعة وتداول الأعلاف وفى إطار جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها الغير مطابقة للمواصفات القياسية حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين.

وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات.



ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).



كما يؤكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن جملة ما يتم ضبطه من مخالفات تتعلق بصناعة وتداول الأعلاف ويعلن عنه هو نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى نصف فى المائة من جملة ما يتم تصنيعه وتداوله من الأعلاف, ويتم منع تداوله فى الأسواق.