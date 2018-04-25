الزراعة: ضبط 1391 عبوة مبيدات مغشوشة فى 10 محافظات

الصاوى أحمدكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 مارس حتى 20 أبريل الحالي، بلغ حوالى 1391 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها. وقالت الوزارة في بيان

الصاوى أحمد

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 مارس حتى 20 أبريل الحالي، بلغ حوالى 1391 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم ضبط تلك العبوات نتيجة المرور على 1165 محلا، منها محلات مرخصة 464، و685 محلا غير مرخص، و22 محلا تحت التراخيص، وذلك فى 10 محافظات، هى: البحيرة، بورسعيد، الغربية، القليوبية، دمياط، القاهرة، الفيوم، أسوان، سوهاج، الشرقية، لافتة الى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة، كذلك تم تحرير حوالى 22 محضرا بتلك المخالفات.

ومن جهته شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر، والتى تشكل تهديدا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتحويل جميع المخالفات للجهات القانونية المختصة، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.