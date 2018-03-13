الزراعة: ضبط 13 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال يومين

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال اليومين الماضيين، بلغ 13 طنا و845 كجم في 9 محافظات.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن تلك المخالفات تم ضب



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال اليومين الماضيين، بلغ 13 طنا و845 كجم في 9 محافظات.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 15 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

من جهته، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا تكثيف تلك الحملات بالمحافظات، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحال ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى ان تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية. ​