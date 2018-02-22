الزراعة: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 8 محافظات

الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ حوالي 11 طنا و 743 كجم بالمحافظات المختلفة. وأوضح التقرير أن تلك المخالفات ضبطت من خلال

الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهما غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ حوالي 11 طنا و 743 كجم بالمحافظات المختلفة.

وأوضح التقرير أن تلك المخالفات ضبطت من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأشار التقرير الى أن الكميات المضبوطة، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة فاسدة، وبعضها يعاد تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: القاهرة والمنيا وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم وقنا والدقهلية وأسيوط، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته أكد وزير الزراعة، الدكتور عبد المنعم البنا على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، وإحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وشدد البنا على عدم التهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى أن تلك الحملات تستهدف فى الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والاسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.​