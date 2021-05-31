اقتصاد وأسواق

الزراعة: ضبط 105 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وذبح خارج المجازر خلال مايو

الزراعة تعلن عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة خلال مايو
الصاوي أحمد 2:00 م, الأثنين, 31 مايو 21 2:00 م, الأثنين, 31 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو .

اقرأ أيضا  وزير التموين : تطبيق منظومة التحول الرقمي بجميع الصوامع

وأكد التقرير أن إجمالي المضبوطات حوالي 105 أطنان و448 كيلو لحوم تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1015 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

مصر تستضيف معرض «أفريقيا للتصنيع الغذائي» أغسطس القادم

المرسي عزت 2:53 م, الأثنين, 31 مايو 21

الزراعة: 10% ارتفاعا في صادرات مصر الزراعية خلال 5 أشهر

الصاوي أحمد 2:41 م, الأثنين, 31 مايو 21

نقيب الفلاحين: 11 سببا وراء انخفاض أسعار المنتجات الزراعية

الصاوي أحمد 1:59 م, الأثنين, 31 مايو 21

منظمة «OECD» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.8% العام الحالي

أحمد فراج 1:38 م, الأثنين, 31 مايو 21

رئيس «الجمارك»: تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمار‎

منى عبدالباري 1:30 م, الأثنين, 31 مايو 21

غرفة الحبوب تبدأ توريد الدفعة السادسة من الأرز المحلى لصالح التموين غدا

عمر سالم 1:12 م, الأثنين, 31 مايو 21