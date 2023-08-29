الزراعة: ضبط 10 أطنان من هياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي في الجيزة

صرح الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأنه وردت معلومات بوجود ثلاجة بأحد الحقول الزراعية بناحية زواية أبو مسلم مركز ابوالنمرس وتتخذ موقعا لتخزين وفرم هياكل الدواجن ومخلفات مجازر ودهون حيوانية.

وأكد صابر في تصريحات صحفية اليوم أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة حيث داهمت اللجنة المشتركة من أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري وقوة مباحث التموين الثلاجة ليلا.

وتم ضبط 10 أطنان من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم ضبط معدات مفارم للغش التجاري وتجهيز مصنعات لحوم.

وأشار صابر إلى أن هذا الجهود بناء علي تعليمات القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.