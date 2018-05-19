الزراعة: ضبط 1.6طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 7 محافظات

الصاوى أحمد كشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستخدام الآدمي، الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى طن و613 كجم فى 7 محافظات مختلفة. وأشارت الوزارة فى بيان

الصاوى أحمد

كشف تقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستخدام الآدمي، الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى طن و613 كجم فى 7 محافظات مختلفة.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، ومباحث التموين.

وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة، والتى تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: القاهرة، والفيوم، والجيزة، والاسماعيلية، والغربية، والبحيرة، الاقصر، حيث تم تحرير 34 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية ومباحث التموين.

وقال البنا إنه لا التهاون مع أى مخالفات فى هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً الى ان تلك الحملات تستهدف فى الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.