اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: ضبط أكثر من 21 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الزراعة ضبط 21 طن منتجات غير صالحة
الصاوي أحمد 8:56 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20 8:56 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الفترة من 1/9/2020 الى 12/9/2020، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 21 طن و487 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي في 25 محافظة.

وأكد بيان الهيئة أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات “القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، اسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الوادي الجديد”.

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وأوضح البيان أنه حيث تم تحرير 155 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

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بقلم الصاوي أحمد

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