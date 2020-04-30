اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: ضبط أكثر من 143 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال أبريل

وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الصاوي أحمد 6:07 م, الخميس, 30 أبريل 20 6:07 م, الخميس, 30 أبريل 20

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تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً رسمياً من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أبريل، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 143 طن و135 كجم على مستوى الجمهورية.


وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 890 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وقال عبد الحكيم محمود إن هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع وأسواق السلع الغذائية ذات أصل حيواني للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على حياة المواطنين.

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بقلم الصاوي أحمد

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