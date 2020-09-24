الزراعة : ضبط أكثر من 108 آلاف عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال أغسطس الماضى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من د محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بالوزارة يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.



وجاء في التقرير أنه تم ضبط 108550.8 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها.



وأكد بيان لوزارة الزراعة أن هذه الضبطية تقدر بما يوازي 54 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وتم المرور على محلات الإتجار في المبيدات على 1411 محل منها 934 محلا مرخصا، 349 محلا غير مرخص، 128 محلا تحت الترخيص وتحرير 82 محضرا للعرض على النيابة العامة.

وأضاف “عبدالمجيد” أنه تم ترشيح 80 فردا من قبل مديريات الزراعة يتمتعون بالسمعة الحسنة وحسن السير والسلوك للعمل كمفتشين للرقابة كمرحلة أولي في كل محافظة،

وتم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبي تطبيقي علي كل ما يتعلق بأعمال الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات من الفترة من 10/8/2020 وحتي 16/8/2020 وذلك علي ثلاث دفعات مع تسليم كل منهم بيان بالمبيدات المسجلة في مصر صادر عن لجنة مبيدات الآفات.

وأكد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن اللجنة بصفتها الجهة المسئولة عن الرقابة على المبيدات تقوم بالتنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين للقيام بحملات مفاجئة لضبط سوق المبيدات بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للجنة المبيدات مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات للتنسيق معهم في مجال الرقابة علي المبيدات وإعداد التقرير الشهري عن ما تم إنجازه في كل مديرية.