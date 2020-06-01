الزراعة: ضبط أطنان من الأعلاف الفاسدة وأدوية بيطرية مغشوشة بالجيزة

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بتكثيف حملات التفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأعلاف.

وأوضح بيان لوزارة الزراعة أنه وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة الجيزة بتصنيع أعلاف من خامات منتهية الصلاحية ومخازن غير مرخص لهما بذلك وتم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات وداهمت القوة المصنع، حيث تبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط 177 طن مواد خام منتهية الصلاحية وأعلاف معدة للتداول.

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط 10 أطنان مواد خام لإضافات أعلاف منتهية الصلاحية ومخزن أدوية بيطرية به (4376) عبوة مقلدة ومغشوشة بكمية (4.376 طن) بالاضافة الى (14.5 طن) مواد خام لتصنيع الأدوية منها (2.5 طن) مواد منتهية الصلاحية، كما تم ضبط مخزنين آخرين فى نفس المحافظة بهما 5 آلاف طن أعلاف معدة للتداول والمخازن غير مرخصة من قبل وزارة الزراعة وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

وأضاف سليمان أن وزارة الزراعة تعمل على ضبط إيقاع صناعة الأعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية ، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك.

ولفت بيان الوزارة أن ذلك جاء فى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذى تقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف.