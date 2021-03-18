الزراعة: صندوق التأمين على الماشية يشارك في القافلة البيطرية بجنوب سيناء

أكد الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروه الحيوانية أن الصندوق يشارك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث تناسليات الهرم في القافلة البيطرية بجنوب سيناء لتقديم الدعم الفني واللوجيستي وتوعية المربين.

وأوضح صابر أنه يتم توزيع المواد الدعائية الإرشادية من بوسترات ونشرات وعقد الندوات الإرشادية بمقر مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء مع أطباء المديرية بحضور د رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة .

واضاف صابر أنه تم عرض الخدمات التي يقدمها الصندوق للمربين وفوائد التأمين في الحفاظ على الثروة الحيوانية (أبقار – جاموس – أغنام – ماعز – أبل) وضمان حقوق المربين من خلال توفير العلاجات المجانية عن طريق صندوق العلاج الاقتصادي .

وأكد أنه يتم الإشراف على الحيوانات المؤمن عليها ومتابعة الحالة الصحية لها وضمان حقوق المربين في حالة حدوث أي خسائر من نفوق أو ذبح اضطراري أو انتشار اي أمراض وبائية أو الحوادث بجميع أنواعها حيث أن الصندوق يضمن تقديم التعويض المناسب حتى يتسنى للمربي الحفاظ على رأس ماله والذي ينعكس بدوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

يأتي ذلك بناء على اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارة وزير الزراعة الشهر الماضي للمحافظة لبحث احتياجات المزارعين والمربين.