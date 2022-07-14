الزراعة: صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يشارك بالحملة القومية للحمى القلاعية

‏أعلن د إيهاب صابر، مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، عن الاشتراك مع لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، والتي بدأت اليوم الخميس، وذلك لنشر فلسفة التأمين الصحي العادى، وذلك بتعريف أهالينا الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية بالجمهورية عن أهمية التأمين على الثروة الحيوانية لدى الصندوق وتوضيح المزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه من رعاية صحية مجانية طوال مدة التأمين.

بالإضافة إلى توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق بالمرج وبغرب النوبارية (قرية 19 لحوم)، وكذلك أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية وذلك طبقاً للتنسيق الذى تم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، فضلاً عن مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة.

‏وأضاف “صابر” أن الصندوق يقوم‏ بصرف تعويضات تصل إلى 100%من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين وكذلك توضيح أن الصندوق يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض وتكون نتيجة العينة إيجابية التي تم أخذها عن طريق أطباء معهد بحوث صحة الحيوان عند عمل الصفة التشريحية يتم صرف التعويض بنسبة تصل إلى 100%.

وقال الدكتور محمد الجارحى، مدير فرع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بالبحيرة، إنه يجب علينا جميعا التكاتف والتعاون مع أهالينا الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية بأنحاء الجمهورية وتعريفهم بكل هذه المزايا والخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لعملائه من المستأمنين.

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‏وأضاف الجارحى أن جميع مكاتب التأمين بمحافظات الجمهورية مشاركة لجان التحصين بلقاح الحمى القلاعية فى هذه الحملة القومية للحمى القلاعية وبيتم توزيع البروشورات والمنشورات الخاصة بالصندوق على المواطنين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية أثناء تحصين حيواناتهم وبيتم شرح وتوضيح المزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق لهم فى حال التأمين على الماشية لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك لنشر فلسفة التأمين الصحي على الماشية وذلك بداية من اليوم مع بدء الحملة القومية للتحصين.