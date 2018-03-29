الزراعة: صرف 300 مليون جنيه لـ 2175 مستفيدا بمشروع البتلو

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن إجمالى القروض التى تم صرفها من خلال المشروع القومي لإحياء" البتلو"، بلغ حوالى 300 مليون جنيه، استفاد منها 2175 مربيا، لعدد رؤوس يزيد على 23 ألف رأس من الماشية.وأوضح البنا أن ذلك يأتي بعد دعم وتوجيه القيادة السياسية والحكومة بإعادة



الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن إجمالى القروض التى تم صرفها من خلال المشروع القومي لإحياء” البتلو”، بلغ حوالى 300 مليون جنيه، استفاد منها 2175 مربيا، لعدد رؤوس يزيد على 23 ألف رأس من الماشية.

وأوضح البنا أن ذلك يأتي بعد دعم وتوجيه القيادة السياسية والحكومة بإعادة إحياء هذا المشروع وتعديل الغرض من القرض بشراء الرؤوس والأعلاف.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الملتقي المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار “ثرواتنا الحيوانية بين الأمس واليوم وغداً”، بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مربي الثروة الحيوانية بالمحافظات المختلفة.