الزراعة : صرف 170 مليار جنيه دعما للقطاع خلال آخر 9 سنوات

أكدت مصادر في وزارة الزراعة لـ”المال”، أنه تم تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية في عموم الجمهورية بعد الانتهاء من ميكنة وتطوير وتحديث 5700 جمعية زراعية حاليا.

وكشفت المصادر أن وزارة الزراعة بدأت في وضع الرتوش النهائية لحصر وتصنيف التربة في 8 محافظات كمرحلة أولى وذلك لتحديد مقننات الأسمدة في هذه المناطق، وذلك لوضع هذة المقررات في مكانها الصحيح ولتحقيق زيادة في الإنتاج النباتي في مصر.

وأفادت المصادر أن الزراعة قدمت دعما لقطاع الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية بواقع 170 مليار جنيه خلال 9 سنوات ماضية.

وذكرت المصادر أن قطاع الأسمدة وفر ملايين الأطنان من الأسمدة المدعمة في المحافظات المختلفة وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية.

وكشفت المصادر أن ما يميز الفترة الحالية هو تحديث وتنقية وحوكمة منظومة صرف الأسمدة المدعمة من خلال تنقية كشوف المستحقين وشطب الحيازات الوهمية والدفترية وغيرها مما ساهم في استقرار منظومة توزيع الأسمدة خلال الفترة الماضية.