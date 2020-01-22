الزراعة: صرف وتمويل 37.5 مليون جنيه للمشروع القومى لإحياء البتلو

منع ذبح (البتلو) الأ؟قل من 400 كجم، تساهم في زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد .

وافق مجلس إدارة المشروع القومى لاحياء البتلو برئاسة السيد القصير – وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على اعتماد مبلغ 37,235,000 عدد 243 مستفيد بإجمالى عدد رؤوس ماشية3062 رأس

وقال القصير أن الراغب فى الإستفادة من المشروع يتقدم لاقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى والمنتشرين على مستوى الجمهورية ومحافظاتها ومراكزها – حيث تتشكل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلا عن كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعى المصرى) لمعاينة المكان او الحظيرة المزمع تربية وتسمين الحيوانات فيها والتأكد من صلاحيتها للتربية والتسمين

وأشارالمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إلى إن قرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح (البتلو) العجول البقرى والجاموسى قبل وزن 400 كجم، تساهم في زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد .



واضاف بأنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.



وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية (متابعة مركزية) أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى واداراتهما فى المحافظات ، وأن الغرض الاساسى من لجان المتابعات هو دراسة اى مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة والفورية وانه يتم إقراض مبلغ عشرة ألاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، وخمسة ألاف جنيهاً لتغذيتها.