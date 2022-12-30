الزراعة : صرف وتمويل 27 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو في إطار «حياة كريمة»

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على اعتماد (27,743,000 جنيه) لعدد 67 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رءوس ماشية (641) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.



وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن 7 مليارات و350 مليون جنيه لأكثر من 41,8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 473,8 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.



من ناحيته، قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى, أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).