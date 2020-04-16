الزراعة: صرف حصص الأسمدة للمحاصيل الصيفية دفعة واحدة

قررت وزارة الزراعة ممثلة في الجمعيات الزراعية، صرف حصص المحاصيل من الأسمدة الصيفية بالكامل خاصة بعد وفرة مخزون بالفروع.

وأكد علي عودة مدير الجمعية المركزية للاءتمان الزراعي لـ”المال” أنه تقرر صرف المقررات لكل المحاصيل مثل الذرة والخضروات والفواكه وغيرها.

ولفت عودة إلى أنه سيتم صرف 5 شكائر للذرة و8 للقصب، و6 لبساتين الفاكهة.

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهاته المشددة للدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزراعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت وهي محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – اسيوط – سوهاج) .

وأوضح بيان صادر عن وزارة الزراعة اليوم ، إن كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى يتم توجيه الحائز الى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف اسمدة لهذا الحائز الا من خلال كارت الفلاح.

ولفت بيان الزراعة أنه أما الحائز الذي ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت او قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومي لهذا الحائز ويصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على ان تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسؤوليتهم ويتم التاكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمراني أو ضمن التعديات وتحت مسؤولية الجمعية.

وأكدت وزارة الزراعة أنه أخيرا بالنسبة لمن لا ينطبق عليه استخراج الكارت يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لاحد الورثة لاستلام كارت الفلاح لوالدهم المتوفى او استخراج كارت الفلاح باسم المفوض عنهم.

وقال وزير الزراعة إن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة المحاصيل الصيفية وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات.