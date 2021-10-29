الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 5 ملايين طن

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول صادرات مصر الزراعية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف “القصير” أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و867 ألفا و14 طنا، بالإضافة إلي تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 576 ألفا و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 239 ألفا و649طنا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و29 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 80 ألفا و441 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 62 ألفا و360 طنا.

جاء في المركز الثامن المانجو بإجمالي 29 ألفًا و726 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و876 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 19 ألفا و 342 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و397 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 11 ألفا و 478 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و 448 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7001 طن.

وفي سياق متصل أكد “العطار” أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة قام وفد من الحجر الزراعي، بزيارة إلى دولة لاتفيا لبحث التعاون بين البلدين، في مجال تبادل السلع الزراعية، وفتح منشأ جديدًا لاستيراد القمح لزيادة المناشئ ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، واستعرض الوفد المصري اشتراطات الصحة النباتية المصرية ونظام الحجر الزراعي المصري مع عرض النجاح المشهود له فيما يخص فتح الأسواق أمام صادرات مصر الزراعية ، ومع عرض الميزان التجاري بين الجانبين تم مناقشة تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي لاتفيا ودول البلقان .