الزراعة: صادرات الموالح شهدت طفرة كبيرة خلال 2017

إجمالى التصدير 4.8 مليون طن تفوق صادرات مصر في 2017.. والزيادة تعود الى الجهود المبذولة للحفاظ على سمعة مصر التصديريةالصاوي أحمدكشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أهم المحاصيل التي تم تصديرها خلال 2017، وشهدت طفرة كبيرة، الموالح حيث بلغ الإجمالي منها حوالي 1.4 مليون طن، ومحصول ا

إجمالى التصدير 4.8 مليون طن

تفوق صادرات مصر في 2017.. والزيادة تعود الى الجهود المبذولة للحفاظ على سمعة مصر التصديرية



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أهم المحاصيل التي تم تصديرها خلال 2017، وشهدت طفرة كبيرة، الموالح حيث بلغ الإجمالي منها حوالي 1.4 مليون طن، ومحصول البطاطس 800 ألف طن، كذلك البصل حيث صدر نصف مليون طن، و 16 ألفا من محصول الفلفل، و 40 ألف طن فراولة، كذلك 140 ألف طن من العنب، و49 ألف طن من المانجو، و130 ألف طن رمان، حيث زادت كمية ما تم تصديره من تلك المحاصيل بشكل ملحوظ عن العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي ما تم تصديره الى الدول المختلفة خلال عام 2017، والذي بلغ 4 ملايين و813 ألفا و 757 طنا، مقارنة بحوالي 4 ملايين و343 ألفا و819 طنا عام 2016.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن تلك الزيادة تعود الى الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخراً، والإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وقال الوزير إن مصر نجحت من خلال هذه الإجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.

وأشار البنا إلى أن نجاح مصر في هذا القطاع يعزز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المحاصيل البستانية، منها على سبيل المثال لا الحصر التصنيع الغذائي، ومجال الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف والتي تخلق عددا كبيرا من فرص العمل وزيادة الدخول في الريف، بالإضافة إلى خفض نسبة الفاقد منها.