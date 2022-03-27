الزراعة: صادرات الفراولة ترتفع 10% منذ بداية العام

كشف الحجر الزراعي المصري أن صادرات الفراولة الطازجة والمجمدة منذ بداية العام ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق ولا توجد أزمة فيما يتعلق برسوم الملكية الفكرية التي تفرضها شركة ايكلاند الأمريكية صاحبة العلامة التجارية لعدد 8 أصناف هامة تمثل 98%من إجمالي الصادرات الزراعية من المحصول .

يذكر أن شركة ايكلاند الأمريكية مفوضة بتوكيل عالمي من جامعة فلوريدا الأمريكية المربي الاصلي لاصناف الفراولة بمتابعة ملف تطبيق الملكية الفكرية في العالم ومن بينه مصر .

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الحجر الزراعي لـ”المال” أنه تم إصدار قرار من الحجر الزراعي مؤخرا بضرورة الالتزام بتطبيق معايير الملكية الفكرية في الاصناف المحمية من خلال زراعة شتلات معتمدة من الشركة مالكة العلامة التجارية ودعت وعممت منشور بذلك .

وأوضح العطار أن من بين بنود القرار أن تحصل الشركة المصدرة للفراولة المحمية علي عضوية القائمة البيضاء للشركة مالكة الاسم التجاري قبل كتابة النوع علي الشحنة .

يذكر أن عدد من شركات تصدير الفراولة المجمدة اعترضت على فرض رسوم الملكية الفكرية مقابل استغلال اسم وعلامة المنتج الزراعي الشهير عالميا .

وأضاف العطار أن قلة من الشركات المصدرة تعترض علي هذة الرسوم أو الاتاوة داعيا هذة الشركة لزراعة أصناف غير محمية لعدم دفع هذة الرسوم .

وكشف العطار أنه لا يمكن التحايل على كتابة اسم أو نوع وصنف لمحصول الفراولة غير حقيقي علي شهادة الصحة النباتية المرفقة في مستندات التصدير نظرا لوجود منظومة التكويد التي ضبطت لعمليات الزراعية منذ البداية ومنح كود بأسم الصنف والمزرعة وغيرها .

وأوضح العطار أن إتاوة الملكية الفكرية زهيدة ولا تتجاوز 18دولارا للطن يتم تحميلها علي فاتورة المنتج ويتحملها المستهلك الاوربي أو الأمريكي في مقابل سعر طن الفراولة الذي يتراوح بين 1000 إلى 2000 دولار .

وأوضح العطار أن شركة ايكلاند الأمريكية ممثلة عن جامعة فلوريدا قامت بإنشاء مشتل لها داخل مصر يتم توفير الشتلات محليا وأيضا التصدير ،كما تم تخفيض قيمة الشتلة من 18جنيها إلى 4جنيهات فقط خلال العام الحالي كما تم تخفيض قيمة الاتاوة التي تحصل عليها الشركة مالكة العلامة التجارية علي الشركات المصدرة بنسبة 20%.

وأكد العطار أن شركة ايكلاند قامت بحفظ الملكية الفكرية لاصناف الفراولة في وزارة الزراعة في إدارة حماية الأصناف النباتية ،مشيرا إلى أن القرار تدرج بواسطة السفارة المصرية في واشنطن ووزارة الخارجية حتي تم تسجيل هذة الأصناف في وزارة الزراعة .

وكشف عن أن توقيع مصر لاتفاقية حماية الملكية الفكرية للاصناف النباتية أو اليوبوف مؤخرا يفرض عليها التزامات وهي تطبيق المعايير الدولية للاتفاقية التي تفرض حق المربي لمخترع الصنف يستمر من 20 إلي 25 عاما .

وأضاف مدير الحجر الزراعي أنه تم تسجيل أول صنف فراولة محمية في 2008 وسيسقط حق الملكية لهذا الصنف في 2028 كأول صنف .

وأشار العطار الي أن هناك العديد من شركات إنتاج شتلات العنب والفرولة حفظت حقها في الملكية وكذلك مركز البحوث الزراعية وتحصل على مقابل ترخيص ومنح الملكية الفكرية للشركات الزراعية.

يذكر أن اعتماد صنف من الشتلات أو الحبوب قد يستغرق 20 عاما ،وتفرض الشركات صاحبة الملكية الفكرية للصنف رسوما لتغطية نفقات الاستنباط الذي يتكلف ملايين الدولارات .

وأشار العطار الي أن الحجر الزراعي قام بمخاطبة الاتحاد الأوروبي العام الماضي بعدم ايقاف الشحنات المصرية من الفراولة بسبب حقوق الملكية الفكرية وبالفعل قفزت مصر للمرتبة الأولي عالميا في الفراولة المجمدة .

وأوضح العطار أنه خلال العام2019 تم منع دخول 20شحنة فراولة في أوربا وامريكا بسبب الملكية الفكرية ،وفي العادة ترفض هذة الدول التحايل على القانون الدولي فيما يخص بحماية الأصناف النباتية أو اتفاقية اليوبوف في حالة عدم سداد الاتاوة للشركة الأصلية وقد يتم اعدام الشحنة أو إعادتها للمنشأ.