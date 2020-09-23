الزراعة : صادرات العنب تصل إلى 140 ألف طن حتي الآن

حققت صادرات العنب المصري طفرة كبيرة خلال الموسم الحالي ، وتجاوزت حتى الآن ما قيمته 140 ألف طن وهو أكثر من العام الماضي بنسبة تقترب من 30% وشهد الموسم قفزة إنتاجية وتصديرية لكل قارات العالم، خاصة أوروبا التي رجحت المنتج المصري على بدائل أوروبية المنشأ.

وطبقا لتقرير صادر من وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي حصلت “المال” على نسخة منه فإن حجم صادرات العنب من 1 يناير إلي أمس سجلت 140 ألف طن مقابل 110 آلاف طن في الفترة المقابلة بنسبة زيادة 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” أن أسباب زيادة صادرات العنب هي وجود إقبال كبير من المستهلكين الأوروبيين علي شراء العنب المصري نتيجة انخفاض سعره الكبير مقارنة بالعنب الأوروبي المستورد من إيطاليا وإسبانيا بالنظر إلي ارتفاع تكاليف الجمع بعد جائحة كورونا .

وكان البلتاجي قال – في تصريحات سابقة لـ”المال ” – إن المصدرين المصريين مقبلون علي شحن المنتج إلى الأسواق المستهلكة حتى وإن كان بدون تعاقدات وأدي ذلك لتراجع سعر العنب المصري عالميا وبالتالي حدوث إقبال كبير عليه من جانب المستهلكيين خصوصا الأوروبيين.

واوضح البلتاجي أن انخفاض أسعار العنب المصري سوف يؤثر سلبا علي قيمة الصادرات الزراعية المصرية نظرا لأن الأسواق العالمية استقبلت كميات كبيرة من العنب المصري وبات المنافس الجديد في أوروبا، وعلي الرغم من زيادة وتيرة التصدير فإن السعر منخفض في السوق المحلية .

وأكد باسم الجرجاوي المدير التنفيذي لمجموعة تاج الدولية للاستيراد والتصدير – في تصريح خاص لجريدة “المال” – أن سبب زيادة صادرات العنب إلي الخارج هو تميز المنتج مقارنة مع المنافسين ودخول العنب المصري لأوروبا في توقيت مناسب و فتح السوق الصينية خلال العامين الماضيين وزيادة وتيرة التصدير للخليج ودول آسيا وبنسبة أقل فى أفريقيا.

وأوضح الجرجاوي أن العام الماضي قامت الشركة بتصدير 3000 طن عنب وحتى الآن تم تصدير 1700 طن عنب عبر محطة التعبئة التابعة للمجموعة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، مشيرا إلي تذبذب الصادرات المصرية حاليا نتيجة وباء كورونا .

ولفت إلى أن الشركة وضعت خطة مستهدفة للوصول بصادرات العنب بنهاية العام إلى ما بين 4000 و 5000 طن خصوصا مع ظهور الأصناف الجديدة التي تتحمل البقاء لمدة أطول وتتميز بالجودة في المذاق .