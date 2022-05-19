الزراعة: صادرات البطاطس تسجل 513 ألف طن

كشف تقرير حديث صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى التابعة لوزارة الزراعة أن صادرات البطاطس خلال الموسم الجارى 2021/ 2022 سجلت نحو 513.739 طن حتى منتصف مايو الجارى مقابل 576.016 طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضى.

وأشار التقرير الذى اطلعت عليه “المال” إلى أن تراجع الصادرات بنسبة تقارب %11، أى بما يوازى 63 ألف طن، حدث على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تعطل الشحنات المصرية خصوصًا لأوكرانيا فى ظل إغلاق الموانئ.

وينطلق موسم تصدير البطاطس فى الفترة من أغسطس إلى سبتمبر، وتتربع البطاطس كأبرز ثانى محصول تصديرى لمصر بعد الموالح بكميات تتجاوز 650 ألف طن سنويا.

أكد محمد جواد، مستثمر زراعى، وأحد المصدرين فى محافظة البحيرة بوادى النطرون، أن الموسم التصديرى الجارى شهد ارتفاعًا فى الإقبال على شحن وتصدير البطاطس الصيفية التى يتم جمعها حاليًّا، والتى تم زراعتها مطلع العام .

وأوضح أن ما يميز هذه النوعية من محصول البطاطس هى جودتها العالية، خاصة أنها مزروعة بتقاوى أوروبية وليست كسر محلى، كما يتم فى العروات الأخرى مثل العروة الخريفية التى تجمع فى نوفمبر، والعروة النيلية التى تجمع فى سبتمبر .

وأكد تقرير سابق عن جمعية منتجى البطاطس أن تكلفة فدان البطاطس بداية من الزراعة حتى الحصاد والتخزين بعد الجمع تبلغ 65 ألفا و500 جنيه خلال الفترة الحالية.

وقسم التقرير التكلفة بواقع 8000 جنيه كإيجار للفدان، و400 لحرث الأرض بالجرار، و8500 تسميد بلدى بعدد 10مقطورات، و3500 تسميد ما قبل الزراعة، يشمل 10 شكائر سوبر و5 بوتاسيوم، وشيكارتين كبريت، وشيكارة ماغنسيوم وشيكارة همر، وشيكارتين سلفات.

وأفاد التقرير بأن الفدان يحتاج إلى 13600 جنيه لشراء 8 شكاير تقاوى بطاطس بقيمة 1700 للواحدة، و400 جنيه تقطيع أو تخريط التقاوى، و1000 زراعة وغرس بالجرار، و1500عزيق يدوى مرتين.

وكشف التقرير أن فدان البطاطس يتكلف 6000 جنيه مقابل شراء 15 شيكارة كيماوى 4000 مقابل المبيدات الفطرية والأسمدة الورقية وتكلفة الرش، و2000 تكلفة الرى.

وأوضح أن تكلفة الحصاد للفدان تبلغ 3000 جنيه، فضلًا عن 1000 جنيه لشكائر التعبئة و 1500مقابل فرز وتعبئة وحمولة المحصول، 600 تكلفة نقل المحصول للثلاجة، 10000 تكلفة التخزين بالثلاجة .

كانت وزارة الزراعة ممثلة فى جمعية منتجى البطاطس استهدفت وصول مساحة البطاطس إلى 375 ألف فدان العام المقبل.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير فى تقرير صادر عن وزارة الزراعة إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية فى 2021 بلغت 5.6 مليون طن بنهاية العام الماضي فى مقابل 5.2 مليون طن خلال العام الماضى، بنمو %5.7.