«الزراعة» : صادرات البطاطا تقترب من حاجز الـ20000 طن

بلغت صادرات البطاطا 19294 طنًّا، في الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو، مقابل 11127 طنًّا خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، رغم استمرار جاءحة كورونا بزيادة تفوق الـ70%. وأضاف تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري تلقته “المال” أن حجم الصادرات الزراعية المتنوعة بلغت منذ أول يناير إلى نهاية مايو الماضي نحو 3 ملايين و315 ألفًا، و453 طنًّا في 2021 مقارنة بـ3 ملايين و66 ألفًا و454 طنًّا، بزيادة تقترب من 250 ألف طن بزيادة تلامس 10%رغم استمرار جاءحة كورونا .

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في وقت سابق، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقًا لتقرير تلقّاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات، خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 26 مايو 2021.

وقال القصير إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، والعنب.

مشيرًا إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ، وحوالي 6500 طن بطيخ، مع بداية الموسم إلى دول إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق، الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدان إقبالًا متزايدًا من الدول التى تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، الأمر الذى يعكس أيضًا جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الإجراءات التى تتخذ فى تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

وزير الزراعة أكد أن المنتجات الزراعية المصرية حاليًّا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 ألف طن على نفس الفترة من العام الماضي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير.

وأكد الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في تصريح، لـ”المال”، أن أبرز الصادرات الزراعية التي ارتفعت العام الحالي هي الثوم والفراولة والعنب والبطاطا وتفل البنجر.

وأوضح العطار أن صادرات البطاطا جيدة رغم استمرار جائحة كورونا، مقارنة بالعام الماضي، خصوصًا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي،مع استمرار تحسن إنتاجية المنتج المصري خلال الفترة الراهنة.