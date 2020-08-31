الزراعة: شحنة الدواجن المستوردة لن تدخل السوق المحلي

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن شحنة الدواجن المستوردة لن تدخل السوق المحلي وسوف يتم تصنيعها وإعادة تصديرها.

جاء ذلك في بيان بشأن ما أثير من لغط حول استيراد دواجن من الخارج.

وأكد نائب وزير الزراعة أنها شحنة ضئيلة جدا (2000) طن.

وقال إنها مستوردة بغرض التصنيع واعادة التصدير للخارج ولا تدخل إلى السوق المحلي وأن شروط الموافقة فيها أن يعاد تصديرها مباشرة دون دخولها الى السوق المحلي ومن ثمه لن تؤثر على السوق المحلي من قريب أو من بعيد.

وأوضح أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الدواجن وتقدم لها كل الدعم باعتبارها مستقرة وتتجاوز استثماراتها 95 مليار جنية وتوفر حوالى 4 مليون فرصة عمل وتسد فجوة كبيرة في الغذاء البروتيني للمواطنين .

وأضاف الصياد ان الوزارة علقت استيراد الدواجن المجمدة حماية للانتاج المحلى كما سعت لدى منظمة صحة الحيوان العالمية من أجل اعتماد مصر رسميا من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور الامر يؤدي الى استعادة ريادتنا في تصدير الدواجن بالاضافة الى التنسيق مع كافة الجهات في الدولة من اجل الاستعانة بالانتاج المحلي بدلا من الاستيراد.



