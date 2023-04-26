«الزراعة» : سعر ضمان محصول فول الصويا 18 ألف جنيه

إستنادا لقرارات مجلس الوزراء ووزاء التموين والزراعة فأن سعر ضمان محصول فول الصويا 18 ألف جنيه لطن محصول فول الصويا و9.5 ألف جنيه لطن الذرة .

وتقوم وزارة الزراعة ممثلة في مركز الزراعة التعاقدية بتفعيل الشراء بسعر الضمان لو قل السعر وقت الحصاد عن ذلك تشجيعا للمزارعين علي التوسع في هذة المحاصيل ولو زاد السعر عن ذلك يتم الشراء بسعر السوق وقت الحصاد بالتعاون مع الجهات المشترية وذلك لزيادة الأقبال علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية وتقليص الواردات .

وأن مركز الزراعة التعاقدية ليس له علاقة بما نشر بتاريخ 26-4- 2023.

وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أنه طبقا للأسعار التي اعلنتها وزارة الزراعة أن سعر شراء الصويا 18 ألف جنيه وعباد الشمس 15 ألف جنيه وهو سعر ضمان لن يقل سعر الأستلام عند ذلك بل يرتفع في حال صعود الأسعار في البورصة .

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا تطبيق الزراعة التعاقدية في 4 محاصيل استراتيجية هامة وهي ” الذرة الصفراء والبيضاء وعباد الشمس وفول الصويا ” وهذه المحاصيل اللازمة للاعلاف وصناعة الزيوت والزراعة التعاقدية وهو ما يعنى أن الدولة سوف تشترى المحصول من الفلاح وتحدد له سعر ضمان قبل الزراعة حتى تشجعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وسوف تشترى المحصول باعلى الاسعار وقت الحصاد .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة مؤخرا أن هذة تعد أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو إنخفضت الاسعار العالمية فى حال ارتفاع الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع.

كما تقوم السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين ولاول مرة تعلن أسعار الزراعة التعاقدية قبل شهور من زراعة المحصول الامر الذي يتيح للفلاح فرصه طويلة للتفكير في زراعة المحصول الذي يناسبه.