الزراعة : سعر الطماطم في الأسواق مقبول جدا وخلال أسبوعين سينخفض

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن سعر الطماطم في الأسواق متوسط ومقبول جدا، مشيرا إلى أن هناك توافرا للمنتج بشكل جيد، ردا على ارتفاع السعر ونقص المنتج منذ أيام.

سعر الطماطم سينخفض مع نزول “الطماطم الجديدة”

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن هذا الوقت من العام هو الفاصل بين العروتين الشتوية والصيفية.

وأشار إلى أنه خلال أسبوعين سيتم نزول الطماطم الجديدة وسينخفض السعر موضحا أن منظومة الصوب الزراعية تعمل على توفير المنتج في مثل تلك الأوقات.

وأكد متحدث الزراعة أن أسعار اللحوم تتاروح بين 80 الى 100 جنيه واستقرت بشكل كبير بسبب مشروع البتلو الذي تقوم به وزارة الزراعة بما يعود بالنفع على الأمن الغذائي لمصر.