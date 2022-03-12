«الزراعة» : زيادة تمويل البتلو حتى 50 رأسا وإدراج 15 بقرة حلوبا للمشروع

تم الاهتمام بمراكز تجميع الألبان والاهتمام بصغار المربّين والثروة الحيوانية، فمراكز تجميع الألبان مشروع قومي اهتمت به القيادة السياسية فهو مشروع منظم بصناعة وطنية وبجودة عالية،

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن حجم التمويل والإقراض بمشروع البتلو وصل لأكثر من 6 مليارات و500 مليون جنيه لتربية ما يزيد على 435 ألف رأس من الماشية، مضيفًا: استفاد من مشروع قرض البتلو ما يزيد على 39 ألف مستفيد ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف طارق سليمان، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم إدراج عدد 15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع القومي للبتلو؛ نظرًا لتميزها وإنتاجها الوفير، مشيرًا إلى أنه تصل إنتاجية الأبقار العشار في الألبان ومعدلات النمو لــ8 أضعاف إنتاجية الأبقار المحلية، وبذلك هي ثنائية الغرض.

وتابع رئيس الثروة الحيوانية أنه مسموح بالتمويل حتى 50 رأسًا بالمشروع القومي للبتلو، حيث تم إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض تقديم رخصة تشغيل والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية من القطاع والبنك الزراعي أو الأهلي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتم المعاينة الثلاثية للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية.

وأوضح سليمان أنه تم عقد بروتوكول يهدف لتوفير رءوس مستوردة محسَّنة وراثيًّا لنشرها وتوزيعها على صغار المربّين، حيث يتم حجر الرءوس بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعطائها جميع التحصينات اللازمة قبل توزيعها على المربّين، حيث تم عمل حصر دقيق للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ووضعت خريطة واضحة بقاعدة بيانات سليمة.

وأكد طارق سليمان أنه لاحظنا خلال أزمة كورونا زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء لـــ58%، وقلّ الاستيراد لـــ42%، موضحًا أن المواطن المصري المنتج تحدّى جائحة كورونا وحافظ على نسبة الإنتاج وأضاف إليها، والمشروع القومي للبتلو أسهم في تحقيق استقرار الحالة الاستيرادية.

ونوه طارق سليمان بأنه لن يتم السماح بالاستيراد إلا في حال مطابقة جميع الشروط الصحية للموقف الوبائي والتأكد من ارتفاع معدلات الأداء والاحتياج، حيث تم عمل حصر لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بإجمالي 826 مركزًا داخل 14 محافظة.

وقال رئيس الثروة الحيوانية إنه تم الاهتمام بمراكز تجميع الألبان والاهتمام بصغار المربّين والثروة الحيوانية، فمراكز تجميع الألبان مشروع قومي اهتمت به القيادة السياسية فهو مشروع منظم بصناعة وطنية وبجودة عالية،

ويتم تقديم الدعم الكامل من قِبل البنوك لهذا المشروع وبالسداد المريح، ولدينا اكتفاء ذاتي من الألبان، ونصدِّر ما يزيد على الحاجة في صورة صناعات، فالرعاية الصحية البيطرية للحيوانات تنتج ألبانًا خالية من الأمراض، ويتم تحسين الجاموس المحلي من خلال التلقيح الاصطناعي بمتابعة القطاع وبالتعاون مع معهد بحوث الحيوان.