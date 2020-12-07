«الزراعة»: رفع إحداثيات مزارع الموالح والفراولة باستخدام تكنولوجيا «GPS»

الوزارة أعلنت عن بدء منظومة تكويد جديدة تعتمد على استخدام بيانات الاستشعار عن بعد

وقعت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، الخميس الماضى، بروتوكول تعاون مع شركة محاصيل مصر الرقمية لرفع إحداثيات المزارع المكودة على نظام التتبع «GPS» لمزارع الموالح والفراولة كثانى وثالث محصول بعد الرمان.

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة – فى تصريح خاص لـ«المال»- أنه بموجب هذا البروتوكول سوف تقوم الشركة برفع الإحداثيات للمزارع التصديرية للموالح التى تقوم بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبى واليابان والصين وأستراليا ونيوزيلاند والبرازيل.

وأشار إلى أنه سيتم كذلك رفع إحداثيات كافة المزارع التصديرية الخاصة بمحصول الفراولة ضمن منظومة التكويد الجديدة التى يبدأ الحجر الزراعى فى تنفيذها تدريجيا،وذلك كثانى وثالث محصول بعد الرمان.

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن بدء منظومة تكويد جديدة تعتمد على استخدام بيانات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية، لضمان الشفافية ووقعت البروتوكول الأول مع شركة محاصيل مصر الرقمية لتكويد مزارع الرمان لتكون أول محصول خلال سبتمبر الماضى، وتم الإعلان عن تكويد 2265مزرعة فى أسيوط والشرقية والبحيرة.

وأوضح «العطار» أن استخدام تكنولوجيا الـ«GPS» فى رفع إحداثيات المزارع المكودة من شأنه ضبط العملية التصديرية من خلال الرفع الدقيق لمساحات المزارع وتحديد كمية المحصول الصالح للتصدير بدقة كبيرة مما يمنع التلاعب فى الكميات التى يتم تصديرها أو تصدير محاصيل من مزارع غير مكودة، كما أنه يمنع تكويد المزرعة أكثر من مرة ويمنع التداخل فى المساحات بين المزارع المكودة وغير المكودة.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2020 وحتى 25 نوفمبر الماضى إذ بلغت حوالى 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح،البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعى، وبلغت صادرات الموالح1.4مليون طن والفراولة نحو 22ألف طن خلال الفترة نفسها.