الزراعة: رصد 31.7 ألف طن بصل تم حجبها في مركزين بمحافظة الجيزة

قال الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة، أن التجار يقومون حاليًا بضخ 30 طن من البصل فقط يوميًا، في حين أنه كان يتم ضخ نحو 1000 طن يوميًا للمستهلكين في الأسواق.

وأضاف خلال مداخله هاتفية مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، أنه تم رصد 31 ألف طن و700 كيلو بصل لدي عدد من التجار في مركزين فقط في محافظة الجيزة، بهدف حجبها وتخزينها، مشيرًا إلي أن كميات كبيرة من تلك الكميات بها ستتلف نتيجة وجود زرع بها.

وأوضح السباعي أن سعر كيلو البصل في الجملة يتراوح من 8 إلي 11 جنيهًا سعر الجملة، وللمستهلك أعلي سعر 20 جنيهًا، موجهًا رسالة للتجار: امامكم 10 أيام لطرح البصل الموجود لديكم للمستهلكين ومن سيتم ضبطه ستصادر الكميات المتواجدة لديهم.

يشار إلي أن سعر كيلو البصل يشهد حاليًا ارتفاعات كبيرة وصلت إلي 40 جنيهًا أقل سعر و50 جنيهًا لأعلي سعر.

وأكد السباعي أن الحملات مستمرة على مستوي الجمهورية وسيتم تكثيفها خلال الساعات القادمة لضبط أسعاره في السوق المحلية.