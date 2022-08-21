الزراعة: رئيس مكافحة الآفات يتابع حالة المحاصيل الاستراتيجية بالصعيد

قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بجولة إلى محافظات الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط لمتابعة زراعات الذرة والقصب نظرا لأهمية هذه المحاصيل في تحقيق الأمن الغذائي وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع قطاع الخدمات والمتابعة.

وأكد رزق عقد اجتماعات مع مسئولي ومهندسي المكافحة بالإدارات الزراعية لكل محافظة بحضور مديري مديريات الزراعة، حيث أكد أن محافظات الصعيد في بؤرة الاهتمام كمصدر مهم للحبوب والسكر وأن مهندس المكافحة هو الحارس الأمين للإنتاج الزراعي وجهده محل تقدير، مشيرا إلى أهمية التطوير الذاتي والمهني في ظل المتغيرات المناخية والنمط الزراعي الحديث.

وقال إن الإدارة المركزية للمكافحة ستعقد ورش عمل قبل زراعة كل محصول وطالب ببذل المزيد من الجهد بالمرور الدوري واستمع إلى آراء المهندسين وسبل تطوير جهاز المكافحة وقال إن الإدارة داعمة لكل ما يخدم المزارع خصوصا صغار المزارعين وأكد ضرورة توافر مبيدات دودة الحشد. وأن لأجهزة المكافحة دورها في متابعة كل الآفات الزراعية مؤكدا أن حالة المحاصيل مطمئنة ومبشرة.