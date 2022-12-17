«الزراعة»: رئيس قطاع الخدمات يتفقد محاصيل القمح والبنجر والبصل في الغربية

تفقد صباح اليوم السبت، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، يرافقه الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية زراعات القمح بنواحي مراكز محافظة الغربية، تنفيذا لتعليمات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت الوزارة أنه تم تفقد زراعات القمح على مصاطب وأعمار مختلفة، وتم المرور على الزراعات الشتوية القائمة مثل البنجر والبصل والبزلاء.

وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتعريفهم بجميع المستجدات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعي والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك توافر الأسمدة والمرونة في الصرف وتذليل جميع المعوقات أمام المزارعين.