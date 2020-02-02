الزراعة: ذبح 214 ألف طائر في مجازر الجيزة خلال يناير

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن عدد المذبوحات في محافظة الجيزة بلغت 3813 رأس ماشية خلال الفترة من 10 يناير إلى 20 يناير الماضي، بينما بلغت مذبوحات الدواجن 214 ألف خلال نفس الفترة.

وأوضح عبد الحكيم، في تصريحات خاصة لجريدة “المال”، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.

وأوضح عبد الحكيم أنه في إطار الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق ورد إلى الهيئة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه ضمن الحملات التى قام بها أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين تم ضبط مايقرب من 759 كجم من اللحوم، المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي تحرير 21 محضرًا فى تلك الفترة.

وأوضح محمود أن تشديد الرقابة على أسواق تداول اللحوم، تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة، بتكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.