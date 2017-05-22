الزراعة: ذبح 122 ألف رأس من الماشية خلال أبريل

الصاوي أحمدكشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد الرؤوس الحية من الماشية والتي تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة خلال أبريل الماضي، والتي بلغت حوالي 122 ألفا و299 رأسا.وأوضح البيان أنه تم خلال شهر أبريل ذبح 80 ألفا و442 رأسا من الأبقار



الصاوي أحمد



كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد الرؤوس الحية من الماشية والتي تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة خلال أبريل الماضي، والتي بلغت حوالي 122 ألفا و299 رأسا.



وأوضح البيان أنه تم خلال شهر أبريل ذبح 80 ألفا و442 رأسا من الأبقار والجاموس، و35 ألفا و588 رأسا من الأغنام والماعز، فضلاً عن 6 آلاف و269 رأسا من الجمال، بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين و31 ألفا و26 طائرا، تم ذبحها جميعاً داخل المجازر المعتمدة، وتحت الأشراف البيطري الكامل. من جهته، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة استمرار الحملات التي تشنها الهيئة للمرور على كافة المجازر، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، والتأكد لضمان سلامة اللحوم والدواجن التي يتم ذبحها، ووصول لحوم سليمة الى المستهلكين، فضلاً عن مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر. وأكد البنا ضرورة توعية المربين والمواطنين، وتشجيعهم على الذبح داخل المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل، كذلك العمل على رفع كفاءة العاملين بالمجازر، من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي تنفذها الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة.