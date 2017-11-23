الزراعة: ذبح 122 ألف رأس ماشية خلال أكتوبر

الصاوي أحمد كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد الرؤوس الحية من الماشية والتي تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة خلال أكتوبر الماضي، والتي بلغت حوالي 85 ألفا و496 رأس. وأوضح التقرير أنه تم خلال تلك الفترة ذبح 38 ألف و648 رأس من ع



الصاوي أحمد

كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد الرؤوس الحية من الماشية والتي تم ذبحها داخل المجازر المعتمدة خلال أكتوبر الماضي، والتي بلغت حوالي 85 ألفا و496 رأس.

وأوضح التقرير أنه تم خلال تلك الفترة ذبح 38 ألف و648 رأس من عجول الأبقار، و15 ألف و196 رأس من عجول الجاموس، فضلاً عن 30 ألف و752 رأس من الأغنام، و900 رأس ماعز، وجميعها تم ذبحها جميعاً داخل المجازر المعتمدة، وتحت الأشراف البيطري الكامل.

وقالت الوزارة في بيان لها أن كمية المذبوحات بلغت حوالي 11 ألف و998 طن و43 كيلو من اللحوم منها 11 ألف و212 طن و35 كيلو من لحوم البقري والجاموسي، و786 طن و8 كيلو من لحوم الأغنام والماعز، خلال تلك الفترة.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، فضلا عن صقل مهارات الأطباء البيطريين والعاملين في المجازر، وذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة باعتبار ان الأمر مرتبط بغذاء المصريين.

وشدد وزير الزراعة على استمرار الحملات التي تشنها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات للمرور على كافة المجازر، لضمان اتباع كافة الإجراءات والضوابط، والتي تضمن سلامة اللحوم التي يتم ذبحها، ووصول لحوم سليمة الى المستهلكين، فضلاً عن مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر، لافتاً الى انه تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم تزوير الأختام الخاصة بالمجازر، والتي من المقرر أن يتم العمل رسمياً بها أول يناير المقبل، حيث تم عمل أختام جديدة وتعميمها بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف ذلك الحد من عمليات التلاعب والسرقة، وضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك.