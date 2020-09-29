الزراعة: دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء بمطروح في الإنتاج الحيواني والداجني

ي ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص وفي القلب منها أزمة نقص الغذاء التي يعاني منها مئات الملايين من البشر حول العالم سواء من نقص الموارد أو نقص المهارات

صرح الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، بأنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص وفي القلب منها أزمة نقص الغذاء التي يعاني منها مئات الملايين من البشر حول العالم سواء من نقص الموارد أو نقص المهارات.

وأضاف زغلول أنه في هذا السياق تم تكليف د رأفت خضر رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بتنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بواحة سيوه تحت عنوان ،” التطبيقات العملية لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والداجني تحت ظروف البيئة الصحراوية”.

وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ينظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية لتنمية مهارات سكان الصحراء في مجال الإنتاج الحيواني والداجني بمحافظة مطروح.

وأضاف زغلول أن الدورة تتضمن تنمية المعارف عن طريق الشق النظري ثم تنمية المهارات عن طريق الشق العملي الذي يتم فيه تطبيق نتائج البحوث والدراسات العلمية علي أرض الواقع وبذلك يتم الربط بين البحث العلمي والعمل الحقلي وهو ما يهدف إليه المجال البحثي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح زغلول أن الدورة تشمل الدورة ، إلقاء الضوء على أهم معوقات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في واحة سيوة وسبل التغلب عليها ، وإجراء البيان العملي لسكان الواحة في كيفية تكوين العلائق في مراحل الإنتاج المختلفة ، التعامل الأمن من المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة منها ، تدريب سكان الواحة علي إدارة مزارع الأغنام والماعز.