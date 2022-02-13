اتصالات وتكنولوجيا

الزراعة : خلال أسابيع قليلة سنرصد التعديات لحظيا بالأقمار الصناعية

قال دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، إنه خلال أسابيع قليلة سنرصد التعديات لحظياً بالأقمار الصناعية. جاء ذلك في مداخلة هاتفية  خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".  وأوضح أن عام 2021…

المال - خاص 12:00 ص, الأثنين, 14 فبراير 22 12:00 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

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قال دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ، إنه خلال أسابيع قليلة سنرصد التعديات لحظياً بالأقمار الصناعية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية  خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

 وأوضح أن عام 2021 شهد نحو 23 ألف حالة تعدي على الاراضي الزراعية بما يعادل 1070 فدان وتم إزالة مايزيد عن 13 ألف حالة من هذه التعديات وتبقى نحو 350 فدان تحت التعدي”.

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وشدد على أنه بالرغم من كافة الجهود السابقة لكن استمرار التعدي لم يوقف رغبات الوزارة  في إيقاف الظاهرة الخطيرة ولم يشبع رغباتها مما دفع لهذه القرارات الاخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء.

 ولفت إلى أن الأراضي المفقودة تتعلق بأراضي من أجود أنواع الاراضي الزراعية الطينية القديمة التي تكونت على مدار ملايين   السنين والتي تحقق 3 دورات زراعية في العام وفقدان أي  متر منها لا يمكن التغاطضي عنها لأنه يمثل فقدان عنصر مهم لرافد يتعلق بالأمن الغذائي المصري.

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وبين الشناوي أن حصر هذه التعديات شهد تطوراً  كبيراً عبر التطور الرقمي مقارنة بما كان في السابق حيث كان يتم الحخصر يدوياً وإثباته، قائلاً: “دلوقتي دخل عندنا أدوات رصد  جديدة  عبر تقنية التغير المكاني وحالياً بنستفيد بهذه التقنية عبر بعض الجهات”.


وتابع: “قريباً سيكون لدينا في وزارة الزراعة وحدة للتغيرات المناخية مختصة وهي تمثل منتهى الدقة وسترصد  أي تعدي  خلال  الاربعة والعشرين ساعة يومياً ، وأول ما حد يتعدى اللمبة تنور على طول، ونتحرك لمنع التعدي على الأراضي الزراعي.. وستغطي الجمهورية كلها”.

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وشدد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة على أنه لا تراجع في تنفيذ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وسنرفع دعم الأسمدة والتقاوي عن المتعدين”.

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بقلم المال - خاص

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