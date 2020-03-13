اقتصاد وأسواق

الزراعة : خدمة المزراعين والمربيين بالمعدات مجانا لتجاوز آثار الطقس السيئ

وجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لمساعدة المواطنين وتوصيل النصائح والإرشادات إليهم حتى اجتياز هذه الموجة المناخية المتقلبة
الصاوي أحمد 11:43 م, الجمعة, 13 مارس 20 11:43 م, الجمعة, 13 مارس 20

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وجه السيد القصير وزير الزراعة جهاز تحسين الأراضى وقطاع الزراعات الآلية والمحطات ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات بوضع جميع إمكانياتهم فى خدمة المواطنين.

وشدد على أهمية أن تقوم أجهزة وآلات ومعدات تحسين الأراضي والزراعة الآلية بخدمة المزراعيين والمربيين بدون مقابل خلال هذه الفترة لمساعدتهم في التخلص من آثار الطقس السيئ .

ونقل الوزير تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جميع العاملين بالوزارة على جهودهم في مواجهة الظروف الجوية الاستثنائية التي شهدتها البلاد أمس واليوم.

وفي سياق متصل، لا يزال وزير الزراعة يتلقى تقارير متابعة لحظة بلحظة من قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية .

ووجه الوزير بضرورة التواجد الميداني لمساعدة المواطنين وتوصيل النصائح والإرشادات إليهم حتى اجتياز هذه الموجة المناخية المتقلبة وإعداد تقارير متابعة من على أرض الواقع حول مدى تأثيرها على الإنتاج الزراعي والحيواني وذلك لتقييم الأزمة وكيفية إدارتها و الاستفادة من ذلك مستقبلا .

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بقلم الصاوي أحمد

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