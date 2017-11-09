الزراعة: خارطة طريق لتنمية المحاريات بالتعاون مع الفاو

نائب الوزير تعقد اجتماعا مع ممثلة المنظمة الدولية في مصر الصاوي أحمد كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه تم الاتفاق مع منظمة الفاو على من عمل خارطة طريق لتنمية المحاريات في مصر بالبحر المتوسط كأحد أهم الخطوات الواعدة التي تحاول مصر تنفيذها.

نائب الوزير تعقد اجتماعا مع ممثلة المنظمة الدولية في مصر

الصاوي أحمد

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه تم الاتفاق مع منظمة الفاو على من عمل خارطة طريق لتنمية المحاريات في مصر بالبحر المتوسط كأحد أهم الخطوات الواعدة التي تحاول مصر تنفيذها.

جاء ذلك خلال فاعليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط بمبنى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بحضور حسين جادين “ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)

وأكدت نائب وزير الزراعة أن هذه الخطة تستهدف صنفاغير مستغل بالبحر المتوسط مما سيفتح مجالا ونشاطا جديدا للصيد بالمتوسط، الامر الذي سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين بالمجال كاحد اهم اهداف وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

كما عقدت محرز اجتماعا مع عبد السلام ولد أحمد “الممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا” بحضور حسين جادين “ممثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) بجمهورية مصر العربية”

وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومسئولو الفاو بالقاهرة والمسئولون عن المشروع بمنظمة الفاو بروما وممثل عن الاتحاد الاوروبي وممثلون عن دول اليونان وتركيا ولبنان وفلسطين، وعدد من المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط (أحد مشاريع منظمة الفاو) والذي يضم دول شرق المتوسط وهو مشروع إقليمي يهدف إلى تطوير خطط إدارة المصايد الإقليمية لضمان استمراريتها في دول شرق البحر المتوسط والمحافظة على الدخل القومى للدول المشاركة والمحافظة على مستوى المعيشة للعاملين بقطاع الصيد.



ويقوم المشروع بدعم وتطوير إدارات المصايد المحلية لزيادة المعرفة العلمية والتقنية لإدارة المصايد وتطوير التعاون والمشاركة بين الدول وقد بدأ المشروع أنشطته فى مصر منذ عام 2009.

وقد تمت مناقشة أنشطة مشروع شرق المتوسط والتى تم تنفيذها خلال العام الماضي في مصر والدول الأعضاء.