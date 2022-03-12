اقتصاد وأسواق

«الزراعة»: حققنا اكتفاء ذاتيًا من البيض.. ولدينا العديد من الفرص التصديرية للخارج

وزارة الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض
الصاوي أحمد 1:42 م, السبت, 12 مارس 22 1:42 م, السبت, 12 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تم تسجيل مصر ضمن الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مما يساعدنا على التصدير.

وأضاف “سليمان”، في تصريحات صحفية اليوم نحن على أعتاب الوصول للإكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وحققنا اكتفاء من بيض المائدة، ولدينا العديد من الفرص التصديرية للخارج.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10-3-2022 وعيار 21 يواصل الخسائر

وأكد طارق سليمان أن توفير الأعلاف الآمنة لتحقيق إنتاج عالي يتم من خلال التفتيش الفجائي وسحب عينات لتحليلها من قبل اللجان المسئولة، موضحًا اننا نهتم بتصنيع أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة داخل مكان مرخص ومضمون، في البداية كنا نرصد العديد من المخالفات على يد لجان التفتيش الفجائي ولكنها قلت كثيراً ولا تتعدى 5% من إجمالي الصناعة.

اقرأ أيضا  جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والشنط الحريمي

وأوضح طارق سليمان، أن وزارة الزراعة بروتوكولات لتوفير الدعم الفني والمالي لرفع كفاءة عنابر تربية الدواجن لصغار المربيين وتحويلها من النظام المفتوح للمغلق ، مشير الى أن نظام التربية المغلق له العديد من المزايا أهمها مضاعفة عدد الطيور المرباه وزيادة عدد دورات التربية وقلة نسبة النفوق ، وللتواصل المباشر مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب 01558626681 / 01558626682

اقرأ أيضا  جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

«الزراعة» : زيادة تمويل البتلو حتى 50 رأسا وإدراج 15 بقرة حلوبا للمشروع

الصاوي أحمد 2:17 م, السبت, 12 مارس 22

الزراعة : محصول مصر من القمح سيصل إلى 10 ملايين طن هذا العام

منتصر محمود 1:57 م, السبت, 12 مارس 22

«الزراعة»: 120 مليون جنيه تكلفة إنشاء أول محطة لإنتاج شتلات القصب بأسوان

الصاوي أحمد 1:35 م, السبت, 12 مارس 22

الحكومة تنفي تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض

محمد بدر 1:22 م, السبت, 12 مارس 22

مصر توقف تصدير زيوت الطعام والفريك والذرة

مصطفى الجُدي 1:04 م, السبت, 12 مارس 22

3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس خلال فبراير الماضي‎‎

منى عبدالباري 12:58 م, السبت, 12 مارس 22