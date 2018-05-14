الزراعة: حظر واردات جنوب إفريقيا لا يشمل اللحوم الحية أو المجمدة

الصاوي أحمد:أوقفت وزارة الزراعة واردات مصر من جنوب إفريقيا، كإجراء وقائى مؤقت، عقب تفشى باكتيريا «ليستيرا»، وشملت قائمة المنتجات المحظور دخولها الأسواق المصرية مصنعات اللحوم والمحاصيل الزراعية.وأكد اللواء إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن قرار وقف استيراد مصنعات اللحوم من

الصاوي أحمد:

أوقفت وزارة الزراعة واردات مصر من جنوب إفريقيا، كإجراء وقائى مؤقت، عقب تفشى باكتيريا «ليستيرا»، وشملت قائمة المنتجات المحظور دخولها الأسواق المصرية مصنعات اللحوم والمحاصيل الزراعية.

وأكد اللواء إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن قرار وقف استيراد مصنعات اللحوم من جنوب إفريقيا صادر منذ شهر، وتم اتخاذه بسبب ظهور وانتشار بكتيريا «ليستريا»، مشيرا إلى أنه تم حظر استيراد مصنعات اللحوم المدخنة «اللانشون» و«الممبار» و«السوسيس» وغيرها.

وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن القرار لا يشمل اللحوم الحية أو المجمدة أو المبردة التى تخضع لعدة إجراءات فحص ميدانى فى جنوب أفريقيا، وأيضا إجراءات فحص بيطرى فى مصر، من خلال لجان وزارة الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار إلى أنه تقرر سفر لجنة من وزارة الزراعة خلال أيام، لمعاينة المزارع الحيوانية والنباتية على أرض الواقع بجنوب أفريقيا، واستيضاح مدى تفشى المرض، وإعداد ملف فنى شامل، ثم اتخاذ قرار بناء على تلك المعطيات.

وقررت الوزارة حظر استيراد مصنعات اللحوم من جنوب أفريقيا، وخضوع جميع منتجات اللحوم الواردة إلى مصر لاختبارات تؤكد خلوها من تلك البكتيريا للحفاظ على الصحة العامة، على أن تتم مراجعة الموقف أولا بأول، وفقا للمعايير التى تقرها منظمة الصحة العالمية والصحة الحيوانية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت عن وقف جميع أذون الاستيراد للمنتجات الزراعية من جنوب أفريقيا، وتشمل «الخضروات والفاكهة ومصنعات اللحوم»، وذلك بعد اكتشاف ظهور بكتيريا «ليستيريا» القاتلة على منتجات زراعية صدرتها جنوب أفريقيا إلى عدد من الدول.

من جانبه أكد أحمد كمال العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الزراعة للتدخل لمتابعة المستجدات فيما يتعلق بإنتشار بكتيريا «ليستيرا» فى الصادرات الزراعية المختلفة، ومن بينها المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة.

وأكد أنه تم اتخاذ القرار كإجراء وقائى مؤقت حتى يتضح الموقف النهائى بعد مراجعة المنظمات الدولية المعنية بذلك.

وتتضمن قائمة السلع المستوردة من جنوب أفريقيا والتى سوف يطالها الحظر محاصيل العنب والكرز والكمثرى والأناناس وجوز الهند، بالإضافة إلى مصنعات اللحوم، فضلا عن عدد من منتجات الفاكهة فى غير أوقات الإنتاج المصرية.

وتسبب بكتيريا ليستيريا، الإصابة بالحمى أو الإسهال لدى بعض الأشخاص، فيما قد تتفاقم الحالة لدى أشخاص آخرين ما ينتج عنه أوجاع فى العضلات، والصداع، وتصلب الرقبة، والتشنجات، وقد تؤدى إلى الإجهاض، وللوقاية من الإصابة يجب تنظيف الخضار بشكل جيد، وعدم وضع اللحوم والدجاج غير المطبوخة مع الأطعمة الأخرى.