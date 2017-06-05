الزراعة: حصاد 3.6 ملايين فدان بـ7 محاصيل شتوية

الصاوي أحمد: كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم حصاده من المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية للعام الجاري، والتي بلغت نحو 3 ملايين و660 ألفا و287 فدانا، بمختلف محافظات الجمهورية.وقالت الوزارة في بيا



الصاوي أحمد:



كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم حصاده من المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية للعام الجاري، والتي بلغت نحو 3 ملايين و660 ألفا و287 فدانا، بمختلف محافظات الجمهورية. وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي ما تم حصاده من محصول القمح هذا العام، بلغ نحو 3 ملايين و136 ألفا و147 فدانا، وفقًا للحصر الذي قامت به شئون المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة بالوجهين البحري والقبلي، بينما بلغت المساحة التي تم حصادها من محصول الفول البلدي نحو 125 ألفا و285 فدانا، ومن محصول الشعير نحو 160 ألفا و170 فدانا. وأوضح البيان أن إجمالي ما تم حصاده من محصول الكتان هذا العام، 14 ألفا و457 فدانا، ومن محصول العدس 2492 فدانا، ومن محصول الثوم 31 ألفا و210 فدادين، بينما بلغت المساحة التي تم حصادها من محصول البصل نحو 190 ألفا و526 فدانا. وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مستمرة في نشر توصياتها الفنية من خلال قطاع الإرشاد الزراعي، كذلك الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، والتي يقوم بها مركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودتها، بما يسهم في دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، وتقليص الفجوة الغذائية، وتقليل الاستيراد من الخارج. وأوضح وزير الزراعة أن الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة تعتمد على حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل، يتم توصيلها للمزارعين والمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجني، بما سيكون لها مردود اقتصادى على المنتج والناتج القومي، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة.