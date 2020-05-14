اقتصاد وأسواق

الزراعة: حصاد 2.7 مليون فدان قمح وتوريد 2.4 مليون طن حتى الآن

ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح
الصاوي أحمد 11:44 م, الخميس, 14 مايو 20 11:44 م, الخميس, 14 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم توريد 2 مليون و467 ألف طن قمح حتى الآن بزيادة قدرها مليون 739 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث إن الكمية التي تم توريدها كانت مليونا و739 ألفا.

وأفاد التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أنه تم حصاد 2 مليون و700 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح من خلال مديريات الزراعة في المحافظات والتعامل الفوري مع مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

السلع التموينية: نتتبع أسعار القمح عالمياً لطرح مناقصة استيراد قريباً

محمد مجدي 9:43 ص, الثلاثاء, 12 مايو 20

نقيب الفلاحين يكشف أسباب زيادة معدل توريد الأقماح وتدنى أسعار التبن

الصاوي أحمد 12:37 م, الأربعاء, 6 مايو 20

«التموين» تتسلم 400 ألف طن قمح محلي من المزارعين بقيمة 270 مليون جنيه

محمد مجدي 8:48 م, الأثنين, 27 أبريل 20

نقيب الفلاحين: نتوقع توريد 3 ملايين طن قمح للصوامع.. ووجود 3 مشاكل تؤرق المزارعين

الصاوي أحمد 6:01 م, الأثنين, 27 أبريل 20

نقابة الفلاحين تتابع توريد الأقماح بالمحافظات

الصاوي أحمد 4:48 م, الثلاثاء, 21 أبريل 20

نقابة الفلاحين : انخفاض أجرة العمالة الزراعية لحصاد القمح

الصاوي أحمد 3:20 م, الأثنين, 20 أبريل 20