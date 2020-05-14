الزراعة: حصاد 2.7 مليون فدان قمح وتوريد 2.4 مليون طن حتى الآن

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم توريد 2 مليون و467 ألف طن قمح حتى الآن بزيادة قدرها مليون 739 ألف عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث إن الكمية التي تم توريدها كانت مليونا و739 ألفا.

وأفاد التقرير الذي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أنه تم حصاد 2 مليون و700 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام والتي بلغت 3.4 مليون فدان.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار لجان متابعة حصاد وتوريد القمح من خلال مديريات الزراعة في المحافظات والتعامل الفوري مع مشاكل المزارعين على أرض الواقع.